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16:35, 28 декабря 2023Мир

Польский генерал заявил о победе России в случае прекращения помощи США Украине

Генерал Польши Гоцул заявил, что Киев неминуемо проиграет без поддержки США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский конфликт завершится победой России при прекращении помощи США Киеву, заявил бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул. Его цитирует издание Interia.

«Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений», — сказал отставной офицер.

Ранее отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах заявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией. Согласно его прогнозу, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров к президентским выборам в США в конце 2024 года.

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      Виктория Кондратьева
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