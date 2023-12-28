Рогов: российская система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинских войск на город Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, уничтожена вражеская цель.

Ранее стало известно, что украинская армия предприняла безуспешную попытку атаковать в районе Бердянска в Запорожской области.

22 декабря российские средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничную Брянскую область, сбив два беспилотника самолетного типа.