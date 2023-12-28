Раскрыты ежедневные потери Украины

Депутат Безуглая: на Украине каждые пять минут гибнет один человек

Каждые пять минут гибнет или получает ранение один украинец, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Ее слова передает издание «Страна.ua».

Таким образом суточные потери Украины составляют 288 человек. При этом, как подчеркнула политик, Генштаб Вооруженных сил (ВС) страны бездействует.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла по меньшей мере 383 тысячи военнослужащих. Кроме того, добавил он, противник также лишился 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.