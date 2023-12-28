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06:00, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Мужчина ушел на пенсию после 25 лет работы в одном месте и неприятно удивился

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником funwithfeces420 рассказал, что его отец ушел на пенсию после 25 лет работы в одном месте и был неприятно удивлен реакцией компании. Мужчина разместил фотографию подарка, который вручили его отцу на работе.

На опубликованном снимке можно увидеть черный блокнот. «Поздравляем с тем, что вы уходите с работы сами и вас не выводит из здания охрана», — гласит надпись на тетради.

Автор поста посчитал этот подарок от компании оскорбительным. «Я сначала подумал, что это шутка. (...) Оказалось, что нет», — отметил он.

В комментариях многие пользователи раскритиковали этот подарок. «Раньше тем, кто уходил на пенсию, дарили золотые карманные часы», «Если бы я оказался на месте вашего отца, я бы почувствовал себя оскорбленным», — заявили они.

Еще один участник обсуждения пожаловался, что когда он ушел на пенсию после 32 лет работы в компании, то ему на прощание только пожали руку. «Меня всегда сильно удивляло, что люди не понимают, что компаниям наплевать на работников», — написал другой комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как из-за одного вопроса начальнику лишился работы. Мужчина уточнил, что пытался выяснить, когда его повысят в должности.

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      Олег Давыдов
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