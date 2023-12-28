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00:58, 29 декабря 2023Бывший СССР

Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости

Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о независимости. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предыдущий референдум был полностью сфальсифицирован. «А вот где и нужно провести повторный референдум, так это на всем постукраинском пространстве, подконтрольном режиму [Владимира] Зеленского, включая, в том числе, исторически русские города Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова, с вопросом о независимости», — подчеркнул он.

Рогов считает, что итоги референдума в декабре 1991 года, где большинство населения проголосовало за независимость Украины, были сфальсифицированы. Он призвал «исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов».

Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года. На голосование был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» Более 90 процентов участников голосования при явке в 84 процента избирателей дали утвердительный ответ.

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