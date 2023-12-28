Россиян предупредили о неприятных последствиях от одного косметического средства

Использование помады с истекшим сроком годности может привести к неприятными последствиям, в частности, к хейлиту (воспалению красной каймы губ), рассказала бьюти-эксперт Рия Горбунова. Ее слова приводит издание aif.ru.

Горбунова указала россиянкам, что в закрытом виде губная помада хранится около трех лет, в открытом — в среднем около года. По словам специалистки, испортившуюся помаду можно распознать по неприятному вкусу и запаху синтетического масла, комкованию на губах или образованию на них липкой пленки. Кроме того, непригодное к использованию косметическое средство создает светлый налет на губах из-за отслоения увлажняющих компонентов.

Бьюти-эксперт предупредила, что из-за использования непригодной помады могут развиться раздражение и покраснение, зуд и шелушение губ. К тому же старая помада может привести к хейлиту — покраснению каймы губ с отслоением кожи и образованием трещин.

Через ранки на губах инфекция попадает и в организм. Это может привести к тошноте, неприятному привкусу во рту

Горбунова призвала не следовать примеру блогеров, рассказывающих о способах продлить время эксплуатации старой косметики, так как испорченные средства вредят здоровью. «Покупайте немного помад, которыми будете пользоваться часто, укладываясь в допустимый срок годности», — подытожила она.

Ранее бьюти-эксперт Елена Умнова предупредила об опасных последствиях депиляции. В частности, через пару дней после депиляции может появиться воспаление волосяных фолликулов.