Названы опасные осложнения депиляции

При депиляции механически повреждается кожа, поэтому после процедуры появляются эрозии и корочки, а также могут возникнуть более неприятные осложнения, предупредила россиянок основатель клиники Update Clinic Елена Умнова. Опасные последствия этой процедуры бьюти-эксперт назвала в беседе с «Лентой.ру».

Часто после депиляции могут появиться вросшие волосы, отметила Умнова. Они остаются внутри кожи, образуя гнойники, бугорки, папулы. Их приходится удалять, чтобы избежать распространения воспаления и дискомфорта, который они вызывают, объяснила бьюти-эксперт.

Через два-три дня после депиляции может появиться фолликулит — воспаление волосяных фолликулов. Это сыпь с зудом и болью Елена Умнова бьюти-эксперт

Эпиляция — более безопасный способ борьбы с нежелательными волосами, при котором риск осложнений минимален, рассказала собеседница «Ленты.ру».

При эпиляции верхний слой кожи не повреждают, что избавляет пациентов от проблемы вросших волос и других осложнений, характерных для депиляции, объяснила Умнова. Лазер нагревает пигмент меланин, находящийся в волосе, из-за чего разрушается волосяной фолликул, и волос больше не растет.

После первого применения диодного лазера волосы еще могут расти. Однако после курса из четырех-восьми процедур рост прекращается Елена Умнова бьюти-эксперт

Минус лазерной эпиляции в том, что прибор не может удалять седые и очень светлые волосы, в которых мало меланина, подвела итог Умнова.

Ранее дерматологи Эми Векслер и Маргарита Лолис назвали безопасные способы избавиться от вросших волос. В первую очередь врачи посоветовали регулярно очищать кожу от омертвевших клеток.