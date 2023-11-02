Врачи раскрыли безопасные способы избавиться от вросших волос

Дерматологи Эми Векслер и Маргарита Лолис из Нью-Йорка, США, раскрыли безопасные способы избавиться от вросших волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Good House Keeping.

В первую очередь врачи посоветовали регулярно очищать кожу от омертвевших клеток. По словам экспертов, данная процедура предотвращает закупоривание волосяных фолликулов. Для манипуляции рекомендуется использовать скраб или специальные перчатки. «Я советую использовать отшелушивающие средства для тела два-три раза в неделю. Однако в случае появления воспалений и зуда немедленно прекратите их применение», — предупредила Лолис.

Кроме того, специалистки предложили присмотреться к средствам, в составе которых присутствуют кислоты, а именно — молочные, гликолевые или салициловые. Вдобавок они напомнили о том, что избавляться от растительности на теле необходимо с помощью бритвы с двумя лезвиями.

В заключение собеседницы издания отметили, что если на коже появилось воспаление, которое доставляет неприятные ощущение в виде зуда и жжения, то к нему можно приложить пакет со льдом, завернутый в мягкую ткань.

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