Россиянам дали советы по новогодней аренде жилья в чужом городе

Риелтор Паршиков: не стоит доверять слишком дешевым вариантам жилья на Новый год

Не стоит доверять объявлениям со слишком дешевыми вариантами аренды жилья на Новый год в чужом городе. Советы по выбору квартир или домов в праздники дал россиянам гендиректор риелторской компании Юрий Паршиков, пишет «Подмосковье сегодня».

При обращении в агентство недвижимости нужно внимательно изучить отзывы о нем и не выбирать подозрительно дешевые предложения. «Очень легко нарваться на мошенников, и, приехав в чужой город, вам будет просто негде жить», — предупредил эксперт.

Перед оплатой специалист советует прочитать договор с собственником жилья или агентством недвижимости, обращая особое внимание на прописанные мелким шрифтом дополнительные условия. В самой квартире при этом должно быть все необходимое.

Сэкономить лучше за счет выбора локации. «Не обязательно ехать за тридевять земель. Можно выбрать тихий живописный пригород, в том числе и поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Там вам удастся снять жилье по очень выгодной цене», — отметил Паршиков.

Ранее россиянам рассказали о тонкостях аренды жилья на Новый год. По словам экспертов, владельца дома или квартиры может не устроить большая компания празднующих. Беспокойства хозяина отразятся на размере депозита, который покроет сумму возможного ущерба, пояснили специалисты.