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21:54, 26 декабря 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о тонкостях аренды жилья на Новый год

Эксперт по недвижимости Земцова: в аренде жилья на Новый год отказывают молодежи

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В аренде жилья на Новый год могут отказать молодежи возрастом до 25 лет. О тонкостях съема жилища в канун праздников телеканалу «Мир24» рассказала владелец агентства недвижимости Delta estate Елена Земцова.

Арендодателя может также не устроить большая компания празднующих. Беспокойства хозяина отразятся на размере депозита, который покроет сумму возможного ущерба, пояснила эксперт по недвижимости.

Среди других подводных камней новогодней аренды жилья специалисты называют дополнительную ответственность за имущество и отсутствие некоторых удобств, которые можно найти в гостиницах: обслуживающий персонал, бассейны, рестораны и фитнес-залы.

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Расценки на съемное жилье в новогоднюю ночь составляют около 5-7 тысяч рублей в сутки. Это на 40-60 процентов выше, чем в обычные дни, обратил внимание директор по развитию финансово-технологической компании Максим Ильгов. В мегаполисах арендная плата в преддверии праздника может повышаться до 70 процентов. В среднем цена на загородный дом площадью до 500 квадратов не дальше десяти километров от МКАД составит 80-100 тысяч рублей в сутки, добавила Земцова.

Ранее стали известны города России с самой доступной арендой жилья на Новый год. Дешевле всего снять дом можно в Дербенте и в Ижевске.

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      Виктория Клабукова
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