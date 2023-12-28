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20:43, 28 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин получил удар ножом в спину от пенсионера и выпал из окна

В Санкт-Петербурге пенсионер ударил зятя ножом в спину, мужчина выпал из окна

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 69-летний местный житель во время конфликта ударил 65-летнего зятя ножом в спину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ссора произошла днем 27 декабря. В результате нее пострадавший выпал из окна квартиры, которая находится на 10-м этаже. Мужчину госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера.

Ранее в Ленинградской области женщина ранила 41-летнего мужа ножом из-за угроз сдать ее в психбольницу.

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