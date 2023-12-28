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05:30, 28 декабря 2023Путешествия

Россиянка пожаловалась на мусор, бездомных и толпы туристов в Стамбуле

Фото: Hakan Akgun / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россиянка побывала в Стамбуле и пожаловалась на грязь и мусор. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам путешественницы, Стамбул произвел на нее неоднозначное впечатление. Она осталась в приятном шоке от красивой архитектуры, вкусной еды, больших базаров и улыбчивых людей, но мусор даже в центре города и толпы туристов испортили впечатление.

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«Очень много бродяг, бездомных людей, детей, просящих милостыню — и все это на главных площадях города», — рассказала туристка. Она также возмутилась, что местные таксисты и продавцы завышают цены в три-пять раз ради торга. «На Востоке это часть культуры, менталитета. Мы, конечно, знали об этом, но это дело не очень любим», — заключила россиянка.

Ранее Стамбул назвали самым популярным у российских туристов зарубежным городом в 2023 году. Согласно исследованию OneTwoTrip, турецкий город стал безусловным лидером по числу бронирований отелей.

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      Мария Борисова
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