Российским ресторанам захотели разрешить продавать алкоголь навынос

Омбудсмен Титов предложил разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос

В российских ресторанах может появиться возможность купить алкоголь навынос — с предложением разрешить такие продажи выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров. С копиями писем омбудсмена и организации премьер-министру Михаилу Мишустину ознакомился РБК.

Торговля спиртным в местах общественного питания будет регламентирована теми же правилами, что и в магазинах: продавать алкоголь можно только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы. Авторы обращения уверены, что предлагаемая мера позволит ресторанной индустрии увеличить доходность, а также поддержать российских производителей.

Поддерживает инициативу и считает «совершенно логичным» разрешить ресторанам торговать алкоголем председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФриО) и основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Однако существенную прибыль общепиту это не принесет, даже несмотря на то, что рестораны продают спиртное со значительно более высокой наценкой, нежели розница, уверяет гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Заметную выгоду в мере не видят и сами рестораторы, но возможность заработать «любую копейку» все же поддерживают.

С 1 сентября в России действует требование, согласно которому бары и рестораны должны наравне с магазинами передавать информацию о розничной продаже алкоголя в ЕГАИС. Таким образом, власти пытаются вывести оборот спиртного из тени.