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01:36, 31 августа 2023Экономика

Россиянам рассказали о новых правилах торговли спиртным с сентября

Юрист Свечникова: бары обяжут подавать данные о продаже спиртного в ЕГАИС

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

С 1 сентября бары и рестораны обяжут наравне с магазинами передавать информацию о розничной продаже алкоголя в ЕГАИС. Это выведет оборот спиртного из тени, заявила юрист Наталья Свечникова, пишет агентство «Прайм».

Нововведения, в частности, коснутся продаж крепкого алкоголя. Данные об объемах розничной продажи будут внесены в Единую государственную автоматизированную информационную систему. Рестораны должны будут предоставить информацию обо всех продажах крепкого спиртного.

Для упрощения передачи данных при продаже будут использоваться специальные QR-коды, уточнила юрист. При этом за непредоставление информации устанавливается административная ответственность — и об этом должны помнить магазины и рестораны, подчеркнула Свечникова. Если реализацией спиртного занимается организация, то штраф может достигать 200 тысяч рублей.

Ранее специалисты рассказали, что при агрессивном поведении или неоднократных нарушениях, людям, распивающим алкогольные напитки во дворе или подъезде жилого дома, грозит арест. Употребление алкоголя в публичных местах, в том числе в подъездах и во дворах жилых домов, запрещено законом, напомнили юристы. За это человеку грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей или административная ответственность.

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    Марина Совина
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