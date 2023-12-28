Российский подросток временно ослеп после нападения соседа

В Екатеринбурге подросток временно ослеп после нападения соседа из-за шума

В Екатеринбурге 17-летний подросток временно лишился зрения после нападения соседа. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, мужчина выстрелил в школьника из перцового пистолета из-за шума в подъезде. Сосед сделал замечание 17-летнему россиянину, который зашел в многоквартирный дом вместе с другом. После того как подростки ему ответили, он выстрелил в глаза одного из них перцовым пистолетом.

Мать подростка решила обратиться в полицию Сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника по отпечатку обуви — им оказался 45-летний мужчина.

В октябре в ХМАО мужчина жестоко избил соседа-геймера за то, что тот громко кричал во время игры и мешал ему спать. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом решетчатой кости, квалифицированный как тяжкий вред здоровью