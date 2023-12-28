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10:11, 28 декабря 2023Силовые структуры

С российской автомойки угнали Lamborghini за 25 миллионов рублей

В Москве с территории автомойки угнали Lamborghini за 25 миллионов рублей

Фото: Wes Tindel / Unsplash

В Москве с территории автомойки мужчина угнал Lamborghini Urus, стоимость которого оценивается в 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 26 декабря сотрудник компании, которая сдает в аренду автомобили премиум-класса, приехал на мойку и попросил поменять резину на колесах Lamborghini, а также помыть машину. Мужчина вернулся туда на следующий день, но автомобиля компании не обнаружил.

Оказалось, что позже него на мойку приехал неизвестный, представился сотрудником его фирмы и забрал машину. Правоохранители быстро нашли Lamborghini и задержали угонщика. Им оказался 35-летний дизайнер.

Ранее под Калининградом мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал машину, пока ее хозяин расчищал снег.

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      Варвара Митина
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