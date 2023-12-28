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19:49, 28 декабря 2023Среда обитания

«Танец» подмосковного трактора попал на видео

В Подольске «танцующий» вокруг елки трактор попал на видео

В подмосковном Подольске заметили «танцующий» трактор. Одинокий снегоуборщик, кружащий вокруг елки, попал в объективы камер горожан, видео публикует Telegram-канал «Новости Замкадья».

Видео было снято возле местного Дома культуры. На кадрах видно, как водитель методично наматывает круги вокруг новогодней ели. Ковш спецтехники приподнят. Неподалеку стоит другой работник коммунальной службы. «Московский комсомолец» пишет, что сотрудник, вероятно, занимался фотоотчетом для руководства компании.

Ранее в Санкт-Петербурге коммунальщики забрались на крышу балкона шестого этажа, чтобы сбросить снег. Ролик экстремальной очистки крыши попал в интернет.

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      Виктория Клабукова
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