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16:41, 28 декабря 2023Силовые структуры

Украинца Вандама с наркотиками задержали в российском городе

Shot: в Москве полицейские задержали Вандама с наркотиками

Фото: Hakim Graphy / Shutterstockn / Fotodom

Столичные полицейские задержали 20-летнего гражданина Украины по имени Вандам Янов с пакетом белого порошка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне днем сотрудники правоохранительных органов патрулировали район Чертаново Центральное и остановили подозрительного молодого человека. Во время общения с силовиками мужчина запаниковал, и те приняли решение досмотреть его. При себе у остановленного оказался увесистый пакет с белым порошком, который полицейские направили на экспертизу.

Сейчас сотрудники устанавливают все детали произошедшего, а также проверяют законность нахождения украинца на территории России.

Ранее прокуратура Запорожской области направила в суд материалы уголовного дела украинки Ирины Кулиш, обвиняемой в терроризме. Ее дело будет рассмотрено в Южном окружном военном суде.

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