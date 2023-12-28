Украинца Вандама с наркотиками задержали в российском городе

Shot: в Москве полицейские задержали Вандама с наркотиками

Столичные полицейские задержали 20-летнего гражданина Украины по имени Вандам Янов с пакетом белого порошка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне днем сотрудники правоохранительных органов патрулировали район Чертаново Центральное и остановили подозрительного молодого человека. Во время общения с силовиками мужчина запаниковал, и те приняли решение досмотреть его. При себе у остановленного оказался увесистый пакет с белым порошком, который полицейские направили на экспертизу.

Сейчас сотрудники устанавливают все детали произошедшего, а также проверяют законность нахождения украинца на территории России.

Ранее прокуратура Запорожской области направила в суд материалы уголовного дела украинки Ирины Кулиш, обвиняемой в терроризме. Ее дело будет рассмотрено в Южном окружном военном суде.