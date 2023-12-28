В Азербайджане рассказали об ожиданиях от США

МИД Азербайджана: Баку ждет позитивных шагов от США

Для полной нормализации отношений Азербайджана и США Баку ждет от Вашингтона дальнейших позитивных шагов. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Джейхун Байрамов, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

«В октябре отношения с США можно было расценивать как напряженные. Но это не было инициативой Азербайджана, а являлось следствием антиазербайджанских заявлений представителя Госдепа», — уверен Байрамов.

Глава дипломатии отметил, что с тех пор в Вашингтоне предприняли ряд действий, направленных на стабилизацию двухсторонних отношений. Он упомянул телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и визит в Баку старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан заинтересован в хороших отношениях с США и не раз доказывал, что может быть надежным партнером.

21 ноября парламент Азербайджана осудил принятый Сенатом США акт защиты армян и назвал документ ударом по двусторонним отношениям. Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал Ереван перестать искать основу для мира в Вашингтоне.