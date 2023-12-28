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19:47, 28 декабря 2023Среда обитания

В европейском городе установили рождественскую елку из туалетов

В эстонском городе Выру установили рождественскую елку из туалетных кабинок

Фото: Haggardous50000 / Shutterstock / Fotodom

На въезде в эстонский город Выру этой зимой установили необычную рождественскую елку. Она представляет собой украшенную гирляндами пятиэтажную пирамиду из зеленых туалетных кабинок, пишет газета Lõuna Postimees. Конструкцию завершает сверкающая звезда.

Елку поставили около АЗС на Таллинском шоссе. Автором сооружения выступила фирма, занимающаяся сдачей в аренду уличных туалетов. Рядом установили грузовик, также украшенный огоньками.

По данным издания, арт-объект в какой-то мере стал частью местной культуры: такую елку здесь устанавливают не в первый раз. При этом ее высотность постепенно увеличивается — в 2019 году она была четырехэтажной. Тогда кабинки на нижнем ярусе являлись рабочими, и любой желающий мог ими воспользоваться.

Ранее в Шахтах Ростовской области появилась загадочная елка-арестантка. Дерево обнесли металлическим корпусом, а местные власти не смогли объяснить назначение конструкции. Инициатива установки дерева принадлежит жителям поселка Фрунзе, и это — не главная городская елка, дали понять в мэрии.

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      Лилиана Набиуллина
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