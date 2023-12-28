В Израиле поставили ультиматум Турции

МИД Израиля отказался возвращать посла в Анкару, пока у власти в Турции Эрдоган

Израиль отказывается возвращать посла в Анкару. Глава МИД страны Эли Коэн поставил ультиматум турецким властям в соцсети Х.

«Пока у власти в Турции [президент Реджеп Тайип] Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По его словам, турецкий политик не может поучать других.

До этого Эрдоган заявил, что между действиями, которые Нетаньяху совершает сегодня, и преступлениями Гитлера нет никакой разницы.