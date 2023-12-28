Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 28 декабря 2023Мир

В Израиле поставили ультиматум Турции

МИД Израиля отказался возвращать посла в Анкару, пока у власти в Турции Эрдоган

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль отказывается возвращать посла в Анкару. Глава МИД страны Эли Коэн поставил ультиматум турецким властям в соцсети Х.

«Пока у власти в Турции [президент Реджеп Тайип] Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По его словам, турецкий политик не может поучать других.

До этого Эрдоган заявил, что между действиями, которые Нетаньяху совершает сегодня, и преступлениями Гитлера нет никакой разницы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Непроходимое болото» С чем столкнулись ВСУ в боях под Артемовском?

      Раскрыты способы получать от государства до 36 тысяч рублей в год

      Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский радиозавод

      Абрамович решил засудить отклонивший пожертвование банк

      В Китае стало модно делать пластические операции кошкам и собакам

      На Украине прокомментировали слова Буданова о вторжении в Крым

      Обнаружена самая далекая активная черная дыра

      Дело возбудили после покушения на владельца птицефабрики Ширяева

      Раскрыты новые подробности о посадке самолета на замерзшую реку в Якутии

      Глава РПЛ назвал лучших легионеров первой части сезона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости