В Киеве признали грядущую потерю городов без помощи от США

Депутат Рады Чернев: без помощи от США Украина начнет терять города

Украина начнет терять города без получения помощи от США. Грядущую потерю территорий допустил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев в интервью изданию The New York Times.

«Сейчас мы теряем некоторые месторождения, но, если помощь США задержится, мы начнем терять города», — сказал он.

Депутат признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали терять территории, захваченные в ходе объявленного контрнаступления.

Издание отмечает, что результат украинской армии в Работино стал редким примером успеха, но действия велись слишком долго и обнажили «огромные проблемы, с которыми столкнулся Киев».

Ранее боец элитного подразделения ВСУ рассказал о разочаровании среди воинских подразделений после нескольких месяцев контрнаступления. «Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает», — заявил он.