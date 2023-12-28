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10:16, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Киевской области увеличат количество блокпостов

Глава Киевской ОВА сообщил об увеличении количества блокпостов с 28 декабря

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киевской области увеличат количество блокпостов и количество проверок с 28 декабря до 6 января. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кроме того, проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения. Местные власти объяснили решение усилением мер безопасности и контрдиверсионными мероприятиями.

К реализации мер привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Национальная полиция, Нацгвардия, а также 114-я отдельная бригада территориальной обороны.

Жителей области попросили с пониманием относиться к проверкам и возможным остановкам транспорта на блокпостах. «Напоминаем о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что блокпосты на улицах столицы развернули для проведения учений по безопасности во взаимодействии с патрульной и национальной полицией.

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      Алевтина Запольская
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