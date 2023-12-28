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12:38, 28 декабря 2023Бывший СССР

В МИД заявили о предательстве Зеленского

Глава МИД России Лавров: Зеленский предал оба своих народа

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал оба своих народа. Об этом глава МИД РФ высказался в интервью РИА Новости.

Лавров напомнил, как Зеленский сделал вид, что «забыл» русский язык. «Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". (…) Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — сказал он.

Глава МИД РФ задался вопросом, почему Зеленский не может выдержать эту принципиальную линию. Лавров также отметил, что на Украине подавляющее большинство людей всегда говорили на русском языке, смотрели фильмы и читали книги на нем, а некоторые «актеры комедийного жанра не вылезали из России».

Ранее Зеленский удивился попытке переводчика продублировать для него по-украински вопрос, заданный журналистом на русском языке. При этом ответил украинский лидер на украинском языке.

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      Кристина Есикова
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