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19:01, 28 декабря 2023Наука и техника

Предложено создание гигантского телескопа из умных материалов

В НАСА предложили создать километровый космический телескоп из умных материалов

Фото: Imelda Medina / Reuters

Ученые Института передовых концепций НАСА предложили использовать интеллектуальные материалы для создания гигантского космического радиотелескопа. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Новая технология, основанная на самоскладывающихся умных полимерах, должна обойти ограничение на размер головного обтекателя ракеты, в котором находится любой космический аппарат. Большие телескопы необходимо поместить в относительно небольшой корпус и развернуть в полный размер, что требует решения сложных инженерных задач.

Предложенный подход предусматривает использование десятков крошечных датчиков, которые связаны друг с другом проводами, при этом вся конструкция будет разворачиваться по спирали, достигая диаметра в несколько километров. Само разворачивание будет происходить за счет поглощения шарнирами, изготовленными из умных полимеров, тепловой энергии солнечных лучей и нагревания материала до 100 градусов Цельсия.

По словам ученых, такой телескоп не требует создания сложной инфраструктуры в отличие от строительства интерферометра на Луне, и его можно построить с помощью современных технологий. Также можно обойтись без сложных алгоритмов, корректирующих относительное положение спутников в том случае, если интерферометр представлял собой рой отдельных космических аппаратов.

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      Александр Еникеев
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