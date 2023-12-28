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23:59, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Раде закон о мобилизации попытались оправдать ложью об армии Израиля

Спикер Рады Стефанчук попытался оправдать закон о мобилизации ложью об Израиле

Фото: IMAGO/Didier Lebrun / Global Look Press

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук солгал, приведя неверный факт об армии Израиля, в попытке оправдать новый законопроект о мобилизации на Украине более жесткими законами в других странах. Он заявил в эфире телеканала «Рада», что израильтян за неявку в военкомат во время мобилизации могут лишить гражданства, хотя это не так, передает ТАСС.

«Вы помните, насколько жестко там вопрос был поставлен. Если ты не возвращаешься, то вообще можешь лишиться гражданства Израиля, потому что это обязанность гражданина. Мне кажется, что версия, которая предложена правительством (Украины — прим. «Ленты.ру») в этом законопроекте, намного более мягкая, но человек, который не исполняет свою основную обязанность, должен получить какую-то реакцию со стороны государства», — заявил Стефанчук.

В израильском законе о гражданстве от 1952 года сказано, что лишиться его можно только в двух случаях. Во-первых, если человек получил гражданство на основании ложных данных и, во-вторых, за злоупотребление доверием государства, к чему относятся совершение терактов или членство в террористических организациях, измена и шпионаж.

Тем временем депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев отказался поддержать репрессивные методы мобилизации, которые указаны в новом законопроекте. Он подчеркнул, что ситуация, когда военкомы ловят призывников и запихивают их в машины, заламывая руки, является недопустимой.

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