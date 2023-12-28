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11:21, 28 декабря 2023Бывший СССР

В «Росэнергоатоме» оценили сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: сотрудничество с МАГАТЭ развивается

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Россия продолжает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

«Процесс сотрудничества с МАГАТЭ при всех непростых, дискуссионных моментах идет, развивается. Действительно, можно достаточно уверенно говорить, что мы разговариваем на одном языке», — сказал Карчаа.

Советник также опроверг обвинения Украины в том, что Россия использует станцию в качестве огневой позиции. Он заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно лично оценил, что ничего подобного не было и не планируется.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по Запорожской АЭС, которые пройдут с января по февраль 2024 года.

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      Алевтина Запольская
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