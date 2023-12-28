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19:14, 28 декабря 2023Экономика

В России резко подорожали иномарки с пробегом

Major Auto: средняя стоимость иномарки с пробегом выросла в РФ за год на 31 %

Фото: Unsplash

По итогам 2023 года средняя стоимость иномарки с пробегом выросла в России на 31 процент, до 2,7 миллиона рублей, следует из результатов исследования Major Auto, с которыми ознакомились «Известия».

В том числе в уходящем году увеличилась доля продаж таких резко подорожавших машин в кредит, говорится в материалах. Отмечается, что если в 2019 году, когда в среднем иностранный автомобиль с пробегом обходился россиянам в сумму примерно 0,9 миллиона рублей, наиболее популярными на рынке были авто пяти-восьмилетнего возраста, то теперь предпочтения сдвинулись в сторону трех-пятилетних моделей.

По словам руководителя департамента по продаже автомобилей с пробегом Major Auto Давида Павлова, в 2023 году автопарк в стране «начал молодеть» отчасти в связи с попытками россиян «"заместить" автомобилем с небольшим пробегом новое авто из-за повышения стоимости».

Ранее стало известно, что в топ-5 бюджетных иномарок с пробегом в России попали в 2023 году Renault, Volkswagen, Skoda, а также китайские Chery и Geely.

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      Дмитрий Воронин
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