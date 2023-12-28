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08:50, 28 декабря 2023Экономика

В России резко выросли цены на услуги автосервисов

«Известия»: цены на услуги автосервисов в России увеличились на 10-25 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2023 года цены на услуги независимых сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) в России в среднем выросли на 10-25 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

При этом эксперты допустили, что в следующем году тенденция продолжится, а стоимость услуг СТО в стране увеличится еще на 10 процентов. Аналитики объяснили грядущее подорожание рядом факторов, в том числе ростом цен на комплектующие и запчасти для автомобилей, а также нехваткой работников в отрасли.

Согласно данным экспертов сети Fit Service, объединяющей более 300 сервисных точек, в настоящее время средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей составляет порядка 7,8 тысячи рублей. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов связал рост цен на услуги СТО с повышенным спросом на них со стороны владельцев машин на фоне общего старения автопарка в стране.

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В то же время затраты сервисных центров за последнее время выросли с учетом повышения стоимости нормо-часа для работников. Последний фактор эксперт объяснил усиление кадровой борьбы центров на фоне дефицита работников, уточнил Шкуматов.

Во второй половине декабря газета «Коммерсантъ» предупредила о подорожании техосмотра легковых машин в большинстве российских регионов на 12 процентов с января 2024 года.

О намерении повысить стоимость ТО заявили представители 68 субъектов страны. При этом в половине регионов тариф повысится действующих 913 до 1022 рублей. Самой дорогой процедура станет для автомобилистов Чукотки (4,5 тысячи рублей), наиболее дешевой — для владельцев машин в Ивановской и Волгоградской областях (по 913 рублей соответственно).

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      Анатолий Акулов
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