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11:13, 28 декабря 2023Россия

В России школьница оставила послание семье, ушла с другом в лес и не вернулась

В Симферополе школьница оставила послание, ушла с другом в лес и не вернулась

Фото: Evgeniy Kanaev / Russian Look / Globallookpress.com

В Симферополе школьница оставила странное послание семье, ушла с другом в лес и не вернулась. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, российская девятиклассница проживала с дедушкой и братом. В день происшествия она отправилась в лес в сопровождении приятеля.

По словам юноши, школьница отлучилась якобы по нужде, а вернувшись потеряла сознание. Парень вызвал бригаду скорой помощи, однако медикам не удалось спасти несовершеннолетнюю. Известно, что сотрудники полиции нашли у подростка дома записку. В ней девятиклассница указала, что много обманывала и просила прощения за это. В конце послания содержался номер телефона девочки.

Девятиклассница хорошо училась и не создавала проблем родственникам. Следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Волгодонске Ростовской области пропала 16-летняя школьница с инвалидностью. Ее начали искать волонтеры и неравнодушные горожане.

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      Анна Щербакова
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