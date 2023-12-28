В российском регионе без света остались почти 100 тысяч человек

Из-за шквалистого ветра в Дагестане без электричества остались 90 тыс. человек

Из-за шквалистого ветра в Дагестане без электричества остались более 90 тысяч человек, говорится на сайте местной прокуратуры.

По данным «Дагэнерго», перебои с электричеством наблюдаются в южных, центральных районах, а также на горных территориях. Тяжелые погодные условия сохраняются в Ботлихском, Унцукульском, Буйнакском, Акушинском, Кизлярском, Левашинском, Цумадинском и других районах республики.

В четверг, 28 декабря, по региону был объявлен особый режим работы энергетиков в связи с усилением ветра до 25 метров в секунду. Специалисты восстанавливают электричество в экстремальных условиях.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Буйнакске ветер сорвал крышу торгового центра. Кровля упала на автомобиль, а также повредила линии электропередач, из-за чего без света оказались 15 тысяч человек. Также сообщалось о падении кровель в Махачкале и Хасавюрте.