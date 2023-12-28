Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:50, 28 декабря 2023Среда обитания

В российском регионе без света остались почти 100 тысяч человек

Из-за шквалистого ветра в Дагестане без электричества остались 90 тыс. человек

Фото: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash

Из-за шквалистого ветра в Дагестане без электричества остались более 90 тысяч человек, говорится на сайте местной прокуратуры.

По данным «Дагэнерго», перебои с электричеством наблюдаются в южных, центральных районах, а также на горных территориях. Тяжелые погодные условия сохраняются в Ботлихском, Унцукульском, Буйнакском, Акушинском, Кизлярском, Левашинском, Цумадинском и других районах республики.

В четверг, 28 декабря, по региону был объявлен особый режим работы энергетиков в связи с усилением ветра до 25 метров в секунду. Специалисты восстанавливают электричество в экстремальных условиях.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Буйнакске ветер сорвал крышу торгового центра. Кровля упала на автомобиль, а также повредила линии электропередач, из-за чего без света оказались 15 тысяч человек. Также сообщалось о падении кровель в Махачкале и Хасавюрте.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

      В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

      В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

      Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

      В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

      Молдавия присоединилась к «реестру убытков» по Украине

      Российского заключенного осудят за участие в «Правом секторе»

      Адвокат Блиновской раскрыла сумму оставшегося долга блогерши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости