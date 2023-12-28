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16:34, 28 декабря 2023Мир

В США заявили о возможной потере Украиной Харькова и Одессы

Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Харьков и Одессу

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Украина может потерять Харьков, Одессу, Днепропетровск и Николаев из-за снижения боеспособности Вооруженных сил республики (ВСУ) и необходимости отступать. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Гарланду Никсону на одноименном YouТube-канале.

«Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева», — отметил военный аналитик.

Риттер добавил, что незнаком с российским планом боевых действий. Однако он подчеркнул, что взятие Одессы позволит обезопасить Крым от ударов ВСУ.

Ранее Риттер предрек развал обороны ВСУ вскоре после освобождения Марьинки российскими войсками. Он добавил, что российские военные добились серьезного прорыва укрепленных районов на данном участке фронта, что ставит Киев перед необходимостью перераспределять сокращающиеся ресурсы.

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      Максим Габриелян
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