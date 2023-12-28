ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, атаке со стороны Украины подверглось село Сопычи Погарского района. Пострадавших при обстреле нет, отметил глава области.
«В результате обстрела частично повреждено одно домовладение. Оперативные службы работают на месте», — добавил Богомаз.
Это уже второй обстрел Брянской области за 28 декабря. О первой атаке ранее также сообщил губернатор. По его словам, тогда ВСУ выпустили по гражданским объектам поселка Суземка более 15 снарядов. Он также подтвердил информацию о пострадавшей мирной жительнице. Женщину доставили в районную больницу, где ей оказали необходимую помощь.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.