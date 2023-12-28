ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке со стороны Украины подверглось село Сопычи Погарского района. Пострадавших при обстреле нет, отметил глава области.

«В результате обстрела частично повреждено одно домовладение. Оперативные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Это уже второй обстрел Брянской области за 28 декабря. О первой атаке ранее также сообщил губернатор. По его словам, тогда ВСУ выпустили по гражданским объектам поселка Суземка более 15 снарядов. Он также подтвердил информацию о пострадавшей мирной жительнице. Женщину доставили в районную больницу, где ей оказали необходимую помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.