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19:36, 28 декабря 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке со стороны Украины подверглось село Сопычи Погарского района. Пострадавших при обстреле нет, отметил глава области.

«В результате обстрела частично повреждено одно домовладение. Оперативные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

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Это уже второй обстрел Брянской области за 28 декабря. О первой атаке ранее также сообщил губернатор. По его словам, тогда ВСУ выпустили по гражданским объектам поселка Суземка более 15 снарядов. Он также подтвердил информацию о пострадавшей мирной жительнице. Женщину доставили в районную больницу, где ей оказали необходимую помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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