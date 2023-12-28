Загадочный мультимиллионер завещал все деньги на благотворительность. Почему никто не знал о нем при жизни?

Терри Кан из США оказался миллионером и завещал $13 млн на благотворительность

В декабре стало известно, что исполнена последняя воля американца Терренса (Терри) Кана. Все его состояние, более 13 миллионов долларов, распределено между благотворительными некоммерческими организациями. Покинувший этот мир в 2021 году Кан был загадкой даже для немногочисленных друзей. «Лента.ру» решила разобраться в истории самого таинственного мультимиллионера США.

Некоммерческие организации начали получать неожиданные предложения о крупных пожертвованиях

Глава волонтерского фонда из Индианаполиса Teachers’ Treasures Маргарет Шиэн получила странный звонок в октябре 2021-го. Мужчина представился юристом Дуэйном Айзексом и спросил, не желает ли ее фонд, занимающийся обеспечением учителей бесплатными канцелярскими принадлежностями и учебными материалами, получить пожертвование.

Американка спросила о сумме. Айзекс ответил, что это будет

от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Шиэн призналась в интервью Indianapolis Monthly, что попросила собеседника подождать, потому что почувствовала слабость в нога, и ей срочно понадобилось присесть.

Он позвонил в идеальное время. У нас как раз шла большая дискуссия о том, как дальше развивать организацию Маргарет Шиэн руководитель некоммерческой организации Teachers’ Treasures

Первым делом женщина подумала, что это хитрая уловка мошенников. Однако все оказалось правдой, и вскоре Шиэн лично встретилась с Айзексом.

Похожая история произошла Эмми Хильдебранд из ветеранской организации Helping Veterans and Families годом позже. Женщина получила электронное письмо от Айзекса по поводу миллионного пожертвования, но сначала решила, что это спам.

Хильдебранд проверила, кто такой Дуэйн Айзекс и обнаружила, что он настоящий юрист из фирмы, расположенной в Индианаполисе. Кроме того, он являлся душеприказчиком некоего Терренса Кана.

Дуэйн Айзекс Кадр: CBS Evening News / Youtube

За последние два года около дюжины некоммерческих организаций штата Индиана получили деньги. Айзекс признался, что их могло быть и больше, но три или четыре фонда никак не отреагировали на его запросы, видимо, решив, что имеют дело с мошенниками.

Кан был ветераном Вьетнамской войны и помогал людям более 40 лет

В Индианаполисе Кана почти не знали. Он переехал туда в 1976-м и с тех пор служил в Министерстве по делам ветеранов США и помогал благотворительным фондам. Айзекс познакомился с Каном в середине 90-х, когда они вместе работали в медицинской некоммерческой организации The Health Foundation of Greater Indianapolis.

Юрист назвал приятеля упрямым, своевольным, но при этом несколько неуклюжим в общении одиночкой

Кан родился в 1943 году в Аризоне. Его отец работал врачом все в том же Министерстве по делам ветеранов США. Кан-младший окончил Университет Южной Калифорнии со степенями по психологии и госуправлению. Потом ушел на Вьетнамскую войну, где три года прослужил снабженцем. После демобилизации он пошел по стопам отца и работал в отделениях ветеранского министерства в Новом Орлеане и Нэшвилле. Потом перебрался в Индиану.

Кан нажил миллионы благодаря инвестициям и крайней бережливости

У Кана никогда не было жены и детей. Он уволился из министерства в 2003 году. Примерно в то же время он унаследовал от матери некое состояние. Как рассказал Айзекс, миллионером Кан стал благодаря неким «мудрым инвестициям», приумножив полученное.

Кроме того, он был почти клинически бережлив. Например, у Кана никогда не было мобильного телефона, потому что он считал, что это дорого. Если нужно было позвонить, он просил гаджет у прохожих.

Тайный миллионер обитал в небольшом доме, куда переехал еще в 1976-м, и ездил на старой машине Honda. В завещании Кан указал, что дом нужно продать и деньги тоже отдать на благотворительность. К тому же он запретил любые широкие поминальные мероприятия и даже публикацию некролога о нем. Он сказал Айзексу, что это лишняя трата, а его жизнь будет мало кому интересна

Дом Терренса Кана в Индианаполисе Кадр: CBS Evening News / Youtube

У миллионера все-таки была одна страсть: он обожал спорт и покупал билеты на все игры бейсбольных, футбольных и баскетбольных команд Индианаполиса. Впрочем, если посетить матчи по каким-то причинам не удавалось, он продавал билеты, а деньги отправлял в свой фонд.

Кан был странным, но добрым человеком

Кан и Айзекс много лет работали вместе в некоммерческой организации, но общались только по делу. Подружиться удалось только после того, как тайный миллионер окончательно ушел на пенсию в 2010 году.

Через месяц он позвонил бывшему коллеге и пригласил на обед. Со временем обеды стали ежемесячными. Мужчины много говорили о жизни и подружились, насколько это было возможно, учитывая скрытность Кана.

Именно тогда Айзекс узнал, что родители его старшего приятеля бежали из нацистской Германии в США в 1930-х, что у него была сестра в Чикаго, у которой остались сын и дочь. С племянниками и другими родными Кан не общался по причине, которую называть не стал.

Терренс Кан Фото: Washington Township schools foundation

Алекса Хелм в конце 90-х была подчиненной Кана в фонде. Затем она уехала учиться, а в Индианаполис вернулась через много лет с семьей. Они снова стали общаться с Каном и ужинали вместе несколько раз в год. Женщина рассказала, что порой он был достаточно жестким начальником и человеком, но его внутренняя доброта всегда чувствовалась.

Он всегда был очень добрым и щедрым, но по-своему. Не так, как люди привыкли это себе представлять Алекса Хелм коллега и подруга Терренса Кана

Бет Дженкинс и Лиза Стивенсон, которые жили через дорогу от Кана, тоже отмечали странности миллионера. Например, во время Хэллоуина он однажды выдал детям не сладости, а то, что оставалось от благотворительной деятельности — в мешке для конфет оказались блокноты.

Соседи отмечали, что, несмотря на непростой колючий характер, он был очень отзывчивым, когда кто-то нуждался помощи. Например, однажды женщины заболели, и Кан косил траву у них во дворе, так как они не могли сделать это сами.

Друзья не знали, что Кан скопил 13 миллионов долларов

Во время одного из походов в кафе с Айзексом Кан сказал, что хочет составить завещание. Юрист спросил, о какой сумме идет речь. Кан ответил, что у него скопилось три-четыре миллиона долларов. Юрист удивился, потому что его приятель совсем не производил впечатление состоятельного человека. Даже во время обедов он заказывал только бургер с картошкой или яичницу.

Кан заявил, что хотел бы, чтобы его деньги пошли на благотворительность. В последние годы Кан тяжело болел. Его немногочисленные друзья пытались добиться хоть каких-то подсказок, что делать с деньгами. «Мне все равно. Меня скоро не будет. Сами решайте», — заявил он.

31 января 2021 года случилось то, что предсказывал Кан. Ему было 78 лет. Тут-то Айзекс и узнал, что на счетах его друга и клиента лежало более 13 миллионов долларов

С тех пор юрист взялся за долгую процедуру распределения наследства. Он решил отдать деньги тем организациям, которым при жизни помогал сам Кан, — ветеранским, медицинским и образовательным. В декабре 2023 года были сделаны последние переводы.

В 2021-м Айзекса ждал еще один сюрприз. Как душеприказчик он пришел в дом Кана, где никогда не бывал при его жизни. Мужчина признался, что «как будто попал в 70-е». Там не было почти ничего, что напоминало бы о современности — кругом оригинальный декор и мебель.

Айзекс с коллегами нашли и много странных вещей. Например, они обнаружили 20 канцелярских ножей в упаковках и сотню новеньких зубных щеток, выпущенных много лет назад. Также там были шесть нераспечатанных коробок, присланных Кану из Вьетнама еще в 1972 году. Внутри оказались копеечные стеклянные стаканы

Терренс Кан на благотворительном мероприятии Фото: Indiana Sports Corp / The Washington Post

Айзекс нашел также военную форму своего друга и медали, полученные во Вьетнаме. Кроме того, там была даже его форма из Университета Южной Калифорнии. Как будто все 78 лет его жизни были собраны под одной крышей.

Вряд ли когда-нибудь станет известно, почему Терри Кан так и не женился, не общался с сестрой и племянниками, почему выбрал жизнь затворника, посвятив себя помощи нуждающимся. После него остались только странные вещи. А еще множество ветеранов, получивших нужное лечение, школьников, обеспеченных карандашами и учебниками, и больниц, принимающих посетителей на деньги, которые он скопил, отказывая себе во всем.