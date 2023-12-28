Украинский депутат обвинил власти Киева в бездействии из-за метро

Депутат Витренко: власти Киева скрывали от граждан аварийность метро

Власти Киева уже давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метро. При этом решение о закрытии было принято сейчас. Как рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, ремонт займет более полугода, передает телеканал «Рада».

«Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена», — объяснил депутат.

По его словам, был заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Витренко также подчеркнул, что жителям Киева надо готовиться к тому, что ветка метро «не будет работать длительное время — более шести месяцев».

Ранее Андрей Витренко заявил, что закрытие в Киеве моста Метро приведет к апокалипсису в городе. Он подчеркнул, что о плохом состоянии моста известно уже два года.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за просадки тоннеля перекроют движение на еще одном участке синей Оболонско-Теремковской ветки метро. Также уточнялось, что сейчас рассматривается вариант частичного закрытия участка с организацией «челночного движения». Во время ремонта первого тоннеля второй продолжит работу в двух направлениях.