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16:47, 29 декабря 2023Ценности

56-летняя Памела Андерсон показала естественную внешность в рекламе

Фото: Netflix / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон показала естественную внешность на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость приняла участие в рекламе премиального бренда средств для стирки постельного белья The Laundress. Так, в ролике звезда «Спасателей Малибу» предстала в объемном платье белого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

«Я люблю стирать. Я не рассматриваю стирку как рутинную работу. Я смотрю на это как на время, которое отведено только мне», — рассказала она в видео.

В августе Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. По ее словам, после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель она вовсе перестала краситься.

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      Мария Винар
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