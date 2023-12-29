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20:29, 29 декабря 2023Ценности

57-летняя блогерша примерила молодежные наряды и восхитила подписчиков

Кадр: @anadias.official / TikTok

Блогерша зрелого возраста Ана Диас примерила молодежные наряды и восхитила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Сначала на размещенных кадрах 57-летняя инфлюэнсерша с никнеймом anadias.official предстала в классическом костюме из атласной ткани изумрудного оттенка, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, она примерила коричневое платье на тонких бретелях без нижнего белья.

Также женщина продемонстрировала образ, состоящий из белого топа и узких брюк с высокой посадкой. При этом Диас рассказала, что чувствовать себя уверенно ей помогает ее сын.

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Пользователи сети оценили внешний вид юзерши в комментариях под постом. «О боже, я бы никогда не подумала, что можно так одеться!», «Спасибо, что поделились такими классными идеями», — высказались они.

Ранее 81-летняя Барбра Стрейзанд ответила на критику ее откровенных нарядов. Американская певица и актриса рассказала, что в начале своей карьеры она боялась носить более открытую одежду и демонстрировать окружающим свою фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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