81-летняя Барбра Стрейзанд ответила на критику ее откровенных нарядов

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд ответила на критику ее откровенных нарядов. Соответствующее интервью появилось на сайте издания The New York Times.

81-летняя знаменитость рассказала, что в начале своей карьеры она боялась носить более открытую одежду и демонстрировать окружающим свою фигуру. «В то время я слишком боялась, что меня увидят такой. Теперь я слишком стара, чтобы меня это волновало. Люди должны выражать себя через одежду и носить то, что они хотят. И это не имеет ничего общего с возрастом», — призналась она.

В то же время собеседница издания заявила, что ей не нравились наряды, в которых выступали известные артисты в ночных клубах. По ее словам, при создании своего фирменного стиля она вдохновлялась образами из исторических фильмов.

Ранее американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, ответила на критику ее внешности. «Я не чувствую себя старой и до сих пор выступаю в купальнике. Какое счастье проживать эту жизнь», — заявила исполнительница, дав отпор хейтерам в сети.