Адам Кадыров встал за пулеметную турель «джихад-машины» и попал на видео

16-летнего сына Кадырова Адама заметили за пулеметной турелью «джихад-машины»

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров был замечен за пулеметной турелью «джихад-машины». Его можно увидеть на видеоролике, опубликованном в Telegram-канале главы российского региона.

На кадрах Адам Кадыров осваивает управление крупнокалиберным пулеметом, установленным в грузовом отсеке одной из машин.

Из видео следует, что сын главы республики присутствовал на презентации опытных образцов «джихад-машин», которые были представлены Кадырову. Машины спроектированы на шасси автомобилей производства УАЗ и ГАЗ и планируются к отправке в зону проведения специальной военной операции. Наладить серийный выпуск «джихад-машин» в Чечне планируют в 2024 году.

Ранее в Чечне рассказали об умении Адама Кадырова обращаться с оружием. По словам министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева, сын Рамзана Кадырова обучался военному делу с юных лет у лучших в мире инструкторов.