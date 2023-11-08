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20:54, 8 ноября 2023Россия

В Чечне рассказали об умении 15-летнего сына Кадырова обращаться с оружием

Министр Дудаев: 15-летний сын Кадырова Адам с детства умеет обращаться с оружием
Адам Кадыров

Адам Кадыров. Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

15-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, с детства умеет обращаться с оружием. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, чьи слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что Адам с малых лет обучался военному делу и тактической стрельбе у инструкторов из Российского университета спецназа.

«[У] лучших [инструкторов] в мире, потому что они неоднократно выигрывали чемпионаты мира с рекордным отрывом», — добавил Дудаев.

Ранее стало известно, что Адам Кадыров пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом в кобуре. 15-летний сын главы Чечни получил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Позднее главный редактор журнала «Калибр», эксперт по оружию Александр Кудряшов предположил, что это пистолет Glock 34.

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      Никита Абрамов
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