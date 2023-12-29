Звезда КВН назвал минус современной телеигры

Бывший участник команды КВН «Сборная РУДН», популярный актер и ведущий Арарат Кещян назвал минус современной телеигры. На эту тему он высказался в интервью Андрею Пределину, доступному на YouTube.

«Мы работали, чтобы сделать свое дело, а сейчас больше стараются показаться, создать иллюзию, что мы такие, создать внешнюю какую-то оболочку, быстро-быстро показаться, чтобы выкинуть это в эфир», — раскритиковал Кещян современный КВН и согласился с мнением ведущего о том, что телеигра стала поверхностной.

Актер также возмутился тому факту, что КВН сотрудничает с социальной сетью TikTok. «Все говорят, что это для продвижения контента. Нет, ребята, это вскармливание тщеславия внутреннего, не нужно так делать», — высказался он.

Кещян отметил, что TikTok имеет свои тренды, под которые игроки КВН начинают подстраиваться. «Если ты на это подсаживаешь творческого человека, он забывает о командном деле. (...) И можно забыть о нем как о члене большой команды», — сказал он. Звезда КВН подчеркнул, что телеигра строится на коллективной работе. «Если тебя заботят только твои проблемы, рано или поздно ты вылетишь из этого колеса», — заключил он.

Ранее Кещян признался, что в прошлом пережил звездную болезнь. Юморист вспомнил, что в какой-то момент начал ощущать вседозволенность и назвал ее страшной штукой.

