Армия России поразила склад с топливом для техники ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны сообщило о поражении топливного склада ВСУ в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) поражен склад топлива для украинской техники. Об этом сообщило Минобороны.

Этот объект стал целью одного из 50 ударов, которые за минувшую неделю армия России нанесла по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Удары по выявленным объектам были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск в зоне СВО, отметили в Минобороны.

29 декабря российское военное ведомство сообщило, что за неделю было уничтожено десять самолетов и два вертолета ВСУ. Помимо этого, за указанный период средства противовоздушной обороны и авиация перехватили 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также противокорабельную ракету «Нептун».