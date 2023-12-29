Беспилотник самолетного типа сбили над российским регионом

Минобороны: дрон самолетного типа сбит над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Дрон бил сбит около 16:20 мск. Перехваченный аппарат относится к беспилотникам самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Случившееся в Минобороны назвали предпринятой Украиной попыткой террористической атаки.

Ранее глава одного из граничащих с Украиной регионов – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки область пять раз атаковали дронами-камикадзе. В результате одной из атак пострадал житель села Мокрая Орловка. Еще после одной атаки был поврежден инфраструктурный объект связи.