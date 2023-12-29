В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы

Депутат Журова: Россию могут попытаться шантажировать вступлением Молдавии в ЕС

Россию могут попытаться шантажировать вступлением Молдавии в Европейский союз (ЕС), заявила депутат Госдумы, первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова. О возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Запад пытается запугать Молдавию, что мы опасны для нее. Молдавия пока пытается держать нейтральную позицию, не знаю, насколько хватит, потому что президент страны [Майя Санду] делает прозападные заявления, которые далеко не всех устраивают. Понятно, что народу решать, но пока у них получается балансировать», — сказала парламентарий.

Она также ответила на вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором Кишинев будет использован в качестве инструмента для воздействия на Москву. «Можно, причем можно шантажировать Россию вступлением Молдавии в ЕС. (...) Соблазнять их вступлением в ЕС в обмен на недружбу с Россией могут», — добавила Журова.

Ранее молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор заявил, что западные государства под видом европейской интеграции республики планируют накачивать ее оружием и использовать Кишинев для борьбы с Россией. По его словам, страна должна развивать отношения с Востоком, а не Западом, который сегодня стал «отравленным яблоком для Молдавии».

«Не должно быть больше никакого европейского пути Молдавии, потому что это вранье, не будет ни пенсий в две тысячи евро, ни немецких дорог. Молдавия ничего этого не получит от Запада и от Европы», — считает Шор.