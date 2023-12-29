Богатейшие люди мира увеличили свое состояние

Bloomberg: 500 богатейших людей мира заработали в 2023 году $1,5 трлн

Богатейшие люди мира в 2023 году увеличили свое состояние на 1,5 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сильнее всего из 500 богатейших миллиардеров выросло состояние владельцев технологических компаний. Несмотря на опасения рецессии, затяжную инфляцию, высокие процентные ставки и геополитические потрясения, они стали богаче на 658 миллиардов долларов (плюс 48 процентов в годовом выражении). Причиной стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ).

Наиболее разбогатевшим Bloomberg Billionaires Index назвал американского предпринимателя Илона Маска, который обошел французского магната и главу LVMH Бернара Арно и занял первое место в рейтинге. За год он заработал 95,4 миллиарда долларов благодаря успеху компаний Tesla и SpaceX (в прошлом году Маск потерял 138 миллиардов долларов). За 2023 год состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 70 миллиардов долларов, а гендиректор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заработал 80 миллиардов.

Ранее стало известно, что новый владелец социальной сети Х (бывшей Twitter) Илон Маск лишил сотрудников компании премий, обещанных по трудовому договору. Сотрудникам должны были выплатить 50 процентов бонусов за 2022 год, если они продолжат работу в компании в течение первого квартала года. Однако выплаты двум тысячам работников осуществлены не были. Тем временем стоимость компании составила 19 миллиардов долларов.