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00:30, 29 декабря 2023Из жизни

Молодой человек расправился с матерью из-за денег на алкоголь

News9Live: 23-летний житель Индии расправился с матерью из-за денег на алкоголь

Фото: Danish Ismail / Reuters

В Индии мужчина расправился с матерью, которая отказалась дать ему денег на покупку спиртных напитков. Об этом сообщает News9Live.

Преступление произошло около города Латур, штат Махараштра. Вечером во вторник, 26 декабря, 23-летний житель деревни Сатала Дхьянешвар попросил у матери денег на алкоголь. Женщина, которую позже опознали как 40-летнюю Сангиту Натрао Мунде, отказала ему.

Между родственниками завязалась ссора. В какой-то момент молодой человек схватил монтировку и ударил Мунде по голове. Индианка упала на землю и получила тяжелые травмы. Прибывшие на место медики помочь ей уже ничем не смогли.

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Муж пострадавшей в момент происшествия находился в другой деревне. Он сразу же приехал домой и написал на сына заявление в полицию. Дхьянешвара арестовали. В данный момент он находится в тюрьме по обвинению в тяжком преступлении.

Ранее сообщалось, что житель Индии избил жену и откусил ей нос из-за того, что не получил приданое от ее семьи. Мужчина с родными больше года третировал жену и требовал передачи им некоего имущества.

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      Никита Савин
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