Бывшего замглавы Минобороны Украины обвинили в махинациях на закупках для ВСУ

ГБР: экс-замглавы МО Украины Шаповалова обвинили в махинациях на закупках ВСУ

Бывшего замглавы Министерства обороны (МО) Украины Вячеслава Шаповалова обвинили в махинациях на закупках для вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

По данным судебно-экономической экспертизы, обвиняемый нанес Минобороны ущерб в размере 11,2 миллиона гривен (более 26 миллионов рублей). Ему также вменяют создание лишних расходов на логистику ВСУ в размере 692 тысяч гривен (более 1,6 миллиона рублей).

Замглавы оборонного ведомства предъявили обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 114-1 («Препятствование законной деятельности ВСУ») и части 2 статьи 28, части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью и служебными полномочиями») Уголовного кодекса республики.

Ранее на Украине повторно заочно предъявили обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) республики Владимиру Сивковичу.

