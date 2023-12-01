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15:19, 1 декабря 2023Бывший СССР

На Украине бывшего замсекретаря СНБО обвинили в госизмене

СБУ заочно обвинила экс-замсекретаря СНБО Сивковича в госизмене
Владимир Сивкович

Владимир Сивкович. Кадр: СПЕЦКОР | Новини 2+2 / YouTube

На Украине вновь заочно предъявили обвинение в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) республики Владимиру Сивковичу. Об этом в Telegram-канале сообщает Служба безопасности страны (СБУ).

В ведомстве уточнили, что собрали новые доказательства госизмены со стороны экс-замсекретаря СНБО. По данным СБУ, Сивкович причастен к организации масштабных информационных кампаний, сосредоточенных на дискредитации высшего военно-политического руководства Украины. Отмечается, что к их проведению он привлекал известных украинских политиков, в том числе депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, которого также подозревают в госизмене.

«Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение», — добавили в ведомстве.

В июле 2022 года обвинение в госизмене бывшему замсекретаря СНБО предъявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. По данным ГБР, для прикрытия Сивкович создал в Москве «политический офис», работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью, «а на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность» против республики.

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      Алевтина Запольская
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