Девушка показала неожиданный поступок парня на первом свидании и рассмешила сеть
Девушка по имени Мария опубликовала в TikTok ролик, в котором показала неожиданный поступок парня на первом свидании. Видео рассмешило многих пользователей сети.
Мария показала, что ее новый знакомый на первом свидании снял зубные протезы и положил на стол во время ужина. «Что бы вы сделали, если бы вы пришли на свидание и произошло это?» — подписала ролик девушка. Автор видео отметила, что парень заплатил за ужин. «Но я все равно ушла в уборную, заказала такси и уехала домой», — сказала она.
В комментариях под постом пользователи назвали забавным поступок молодого человека. «Он сделал это слишком рано, он мог дождаться того момента, когда вы узнаете друг друга поближе», «Услуги стоматологов сейчас очень дорогие, я бы осталась, потому что у этого парня явно есть деньги» — пошутили комментаторы. Другие пользователи осудили девушку за то, что она сбежала со свидания. «Этот парень точно заслуживает лучшего», «Зато он настоящий с тобой с самого знакомства», — отметили комментаторы.
Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как зашла в приложение для знакомств Tinder и получила неожиданное уведомление. По словам девушки, от увиденного у нее случился приступ тошноты.