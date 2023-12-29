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06:30, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Девушка показала неожиданный поступок парня на первом свидании и рассмешила сеть

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Девушка по имени Мария опубликовала в TikTok ролик, в котором показала неожиданный поступок парня на первом свидании. Видео рассмешило многих пользователей сети.

Мария показала, что ее новый знакомый на первом свидании снял зубные протезы и положил на стол во время ужина. «Что бы вы сделали, если бы вы пришли на свидание и произошло это?» — подписала ролик девушка. Автор видео отметила, что парень заплатил за ужин. «Но я все равно ушла в уборную, заказала такси и уехала домой», — сказала она.

В комментариях под постом пользователи назвали забавным поступок молодого человека. «Он сделал это слишком рано, он мог дождаться того момента, когда вы узнаете друг друга поближе», «Услуги стоматологов сейчас очень дорогие, я бы осталась, потому что у этого парня явно есть деньги» — пошутили комментаторы. Другие пользователи осудили девушку за то, что она сбежала со свидания. «Этот парень точно заслуживает лучшего», «Зато он настоящий с тобой с самого знакомства», — отметили комментаторы.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как зашла в приложение для знакомств Tinder и получила неожиданное уведомление. По словам девушки, от увиденного у нее случился приступ тошноты.

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      Олег Давыдов
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