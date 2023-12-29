Дипломат рассказал о рисках посещения посольства России в Германии

Глава дипмиссии Нечаев: за посещение посольства России в Германии могут уволить

При посещении посольства России в Германии работодатель может уволить сотрудника. О рисках при посещении посольства рассказал глава дипмиссии Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции», — заявил он.

Он также отметил, что в политических кругах ФРГ до сих пор главенствуют антироссийские настроения.

Ранее он рассказал, что политический расчет Берлина на причинение ущерба России через санкции и отказ от импорта энергоресурсов не оправдался. По его мнению, это принесло Германии лишь экономический ущерб.